Yunusemre Meclisinde şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti

Yunusemre Belediye Meclisi İdlib’de Türk askerine yönelik hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri unutmadı. Al bayraklarla donatılan meclis salonunda şehitler için Kur’anı Kerim Tilaveti ve dua okunurken; saldırıyı kınayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ordumuza en güzel başarıları nasip eylesin” dedi.

Yunusemre Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis, İdlib’de Türk askerine yönelik hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri andı. Toplantı öncesi şehitler için Kur’an Tilaveti ve dua okundu. Toplantının açılış konuşmasına şehitleri anarak başlayan Başkan Çerçi, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Belediye Başkanı Çerçi, “Son birkaç gündür kahraman ordumuz Suriye’de. Bahar Kalkanı Harekatı ile beraber kendisine yönelik tehditleri bertaraf etme noktasında büyük başarılara imza atıyor. Tabi bu arada maalesef ki şehitlerimiz var. Kederliyiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Cenabı Hak onları rahmeti ve merhametiyle yargılasın, peygamberimize komşu eylesin. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Suriye’de ülkemize, Suriye halkına yönelik ciddi tehditler var. Sivillerin katliamı söz konusu. Devletimiz bunları bertaraf etmek için var gücüyle uğraşıyor. İdlib’de rejim güçlerinin saldırıları başarılı olduğu takdirde pek çok masum insanın hayatını kaybetmesi ile birlikte Türkiye’ye ciddi göç dalgaları gelecektir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ordumuza en güzel başarıları nasip eylesin” diye konuştu.



“Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin”

AK Parti Grup Başkanvekili Arif Alkan ise 27 Şubat’ta yapılan hain saldırının ülkeyi yasa boğduğunu belirterek, “Kandil gecesi güvenlik güçlerimize yapılan saldırıda şehit haberleri ülkemizi yasa boğdu, hüzünlüyüz. 35 şehidimiz var. Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Onları korusun, muhafaza eylesin. Onlar ülkemizin güvenliği için Suriye’de ülkemizi her türlü terör unsurundan arındırmak için mücadele ediyorlar. Allah tüm askerlerimize sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Tufan Akan da, “İdlib’de hain bir saldırı sonucunda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; yüce milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatı’nda da Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin. Allah hepsinin yardımcısı olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sınırımızda yaşanan bir savaş söz konusu. Ülkemizin güvenliği için askerimiz sınırda. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah ordumuz bu harekattan kayıpsız ve muzaffer olarak döner.” CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli de şunları söyledi: “Tarifi imkansız bir acı bu. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum”



Muradiyelileri sevindirecek karar

16 maddenin görüşüldüğü toplantıda Muradiye Mahallesinde gerçekleştirilen revizyon imar planına yapılan itirazlar da meclis gündemindeydi. Tüm itirazları değerlendirdiklerini kaydeden İmar Komisyonu Başkanı MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Muradiye hassas bir konu. Revizyon imar planı ile ilgili 2 bin 924 itiraz vardı. Bu itirazları güzel bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Öncelikle itiraz dilekçelerini 9 grupta sınıflandırdık. Aşağı yukarı hepsini değerlendirerek cevapladık. Kimilerini haklı bulduk, onları düzelttik. Yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Hakkaniyetli davrandığımıza inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi. AK Parti, İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri de komisyonun güzel bir çalışma yaptığını dile getirdi. Toplantıda İmar İşleri Müdürü Hakan Akgöl de söz alarak yapılan çalışma hakkında meclisi bilgilendirdi. Revizyon imar planının önemli olduğunu söyledi. Akgöl, “Her 3 metrekarede 1 metrekare kamuya ayrılacak. Bu Muradiye Mahallesi için büyük bir fayda. Planın onaylanmasından sonra yapılacak imar uygulamalarının vatandaşın memnun kalacağı bir yerleşim alanı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından madde oybirliği ile kabul edildi.



Muradiye’ye 170 milyonluk yatırım yapılacak

Muradiye’nin sorunlarını bildiklerini, bunların çözüme kavuşturulması için hummalı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Çerçi ise şunları söyledi: “Muradiye’de yaşanan altyapı sıkıntılarını büyükşehir belediyesi ile müzakere ettik. Sayın Cengiz Ergün’ün bize ifade ettiği Muradiye’de arıtma tesisi için çalışmalar devam ediyor. Tesis Muradiye’nin alt taraflarına yapılacak. Gerek AkgedikGürle, gerek Muradiye, gerekse CBÜ İlhan Varank Yerleşkesi’nden gelen atıklarını temizleyecek bir arıtma tesisi için mesai harcanıyor. Şu anda kamulaştırma süreci devam ediyor. Yine Muradiye’de, su, yağmur suyu drenaj hattı ve kanalizasyon ile ilgili MASKİ tarafından ciddi bir proje çalışmasının yapıldığını kendisi bize ifade etti. Yaklaşık 170 milyonluk bir yatırım. 34 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Sizin de bildiği gibi Muradiye’de çok ciddi bir sorun var. İnşallah kısa bir süre içerisinde MASKİ’nin yatırımı tamamlanır.”

Toplantıda nisan ayı meclis toplantısının 8 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

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