Manisalı genç girişimciler, bilgilendirme seminerine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisalı genç girişimciler, bilgilendirme seminerine katıldı

İHA

TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, kurul üyesi diğer başkanlar ile birlikte TOBB Genç Girişimciler Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.

Manisalı genç girişimciler, bilgilendirme seminerine katıldı

TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, kurul üyesi diğer başkanlar ile birlikte TOBB Genç Girişimciler Bilgilendirme Semineri’ne katıldı.
Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, içinde bulundukları kurumu daha iyi tanımalarını ve kendi başarılarını anlatarak, gençlere rol model olmalarını istedi.
2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulunu, 2009 yılında ise Genç Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 8 bin genç girişimcinin bir çatı altında buluştuğunu söyledi.
Yaptıkları çalışmaların duyulması için medyayı kullanmalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Sosyal medyayı kullanın. Yazılı medya çok önemliydi. Artık hükmü bitti. İlinizde genç girişimci kurulu diye bir kurul olduğunu ve ilin başarılı girişimcilerinden bir araya gelen bir grubun olduğunu bir kere hissettirin. İlin protokolü, valisi, belediye başkanı, milletvekillerine merhaba deyin. Tanısınlar sizi. Önünüz ancak böyle açılacak. Oda veya borsa başkanlarından tavsiye alın” dedi.
Genç girişimci kurullarının TOBB’dan bütçe istediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Aslında bütçe sizin elinizde var. Nerede var? Odanızda var. Akıllı adam ilindeki oda/borsalarla iyi diyalog kurarsa istediği kadar bütçe alır. Bütün mesele kendi becerinizi kendi başarınızı, faaliyetleriniz noktasında bütçeyi oda veya borsalarımızdan alırsınız. İkincisi her il zengin olmak istiyor. Kalkınma ajansları bunun için var. Kalkınma ajanslarında proje yaparsanız ki akademik danışmanlarımızın görevi size yardımcı olmak. Her ilde akademik danışmanlarımızla yakın çalışmanız lazım. Sizden bir ricam da bu. Onlarla yakın çalışacaksınız ki proje yapabilin. Proje yapın kalkınma ajanslarından para alın” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, zengin olabilmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini, işsizliğin çözümünün de girişimcilik sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtti.
Gençleri girişimciliğe cesaretlendirmenin görevleri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, en büyük potansiyelin üniversitelerde olduğunu, üniversiteli gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmelerini istedi.
Kötü günde bir araya gelebildiklerini ancak iyi günde de bir arada olmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, birbirlerini ötekileştirmemelerini tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Depremin zarar verdiği 7 katlı binanın yıkımına ...
Kahraman memur ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kahraman memur ödüllendirildi
Akhisarspor'da Osmanlıspor mesaisi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Osmanlıspor mesaisi
Yunusemre’den üreticiye fidan desteği
YEREL HABERLER Yunusemre’den üreticiye fidan desteği
Yunusemre Meclisinde şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti
YEREL HABERLER Yunusemre Meclisinde şehitler için Kur’an-ı Kerim ...
Manisa’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: ...
Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Manisa’da 16 bin 932 yapı sahibi imar barışı için başvurdu
YEREL HABERLER Manisa’da 16 bin 932 yapı sahibi imar barışı için ...
Akhisar’da ‘Depremle yaşamak’ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Akhisar’da ‘Depremle yaşamak’ konferansı düzenlendi
(Görüntülü) Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan, Kırkağaç'ta inceleme yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan, ...
Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem ...
Sarıgöl’de okul ihtiyaçları için sergi düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıgöl’de okul ihtiyaçları için sergi düzenlendi
Salihli Belediye meclisi İdlib şehitlerini andı
YEREL HABERLER Salihli Belediye meclisi İdlib şehitlerini andı
Galatasaray'a Manisa'dan 15'lik transfer
YEREL HABERLER Galatasaray'a Manisa'dan 15'lik transfer
Bakanlığın projesi STK başkanlarını pota altında topladı
YEREL HABERLER Bakanlığın projesi STK başkanlarını pota altında ...
Şehzadeler'e 'Millet Kıraathanesi' müjdesi
YEREL HABERLER Şehzadeler'e 'Millet Kıraathanesi' müjdesi
Manisalı judocudan Avrupa'da altın madalya
YEREL HABERLER Manisalı judocudan Avrupa'da altın madalya
Liseliler, madde bağımlılığı ve bilişim suçları konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Liseliler, madde bağımlılığı ve bilişim suçları ...
Eski banka binası ve Osmanlı hamamı kütüphane olacak Turgutlu Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Eski banka binası ve Osmanlı hamamı kütüphane ...
Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme ...
(Görüntülü) Manisa Akhisar'da işçi servisi kaza yaptı 1 ölü 9 yaralı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa Akhisar'da işçi servisi kaza yaptı ...
Turgutlu, Mehmetçik için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Turgutlu, Mehmetçik için tek yürek oldu
Turgutlu’nun imar planına bilimsel destek
YEREL HABERLER Turgutlu’nun imar planına bilimsel destek
Manisa'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X