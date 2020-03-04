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Yunusemre’den üreticiye fidan desteği

İHA

Yuntdağı'nda kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımına başladı. Çalışmalar kapsamında üreticilere 2020 yılı içerisinde 18 bin fidan dağıtılacak.

Yunusemre’den üreticiye fidan desteği

Yuntdağı'nda kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımına başladı. Çalışmalar kapsamında üreticilere 2020 yılı içerisinde 18 bin fidan dağıtılacak.
Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Yunusemre Belediyesi, bölge genelinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla fidan desteklerine bu yıl da devam etti. 2020 yılı fidan dağıtımı Yunusemre Belediyesi Şantiyesinde yapıldı. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Musa Dirik, Belediye Meclis Üyesi İhsan Akyel, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Daire Müdürleri, Muhtarlar ve üreticiler katıldı. Çalışmalar kapsamında ilçedeki üreticilere 10 bin zeytin fidanı, 4 bin ceviz fidanı, 2 bin badem fidanı ve bin 800 İncir fidanı desteği verilecek.

“Üreticimizin yanındayız”
Programda üreticilere seslenen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekerken, Yunusemre Belediyesi olarak üreticiye desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Çerçi konuşmasında, "Yuntdağı'nı cazibe merkezi haline getirmek için belediyemizin kuruluşundan bu yana yoğun bir çalışma içerisine girdik. Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları, çiftçilerimizin eğitimi ve alternatif ürün arayışlarımız sonuç vermeye başladı. Belediye olarak üreticimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

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