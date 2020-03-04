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Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde şehit aileleri tarafından başta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Şehit ailelerinden İdlib şehitleri için lokma hayrı

Manisa’nın Salihli ilçesinde şehit aileleri tarafından başta Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.
Abdullah Varol Başkanlığı’ndaki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şubesi tarafından Hamidiye Camisi önünde lokma hayrı yapıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlara tüm şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. Yaptıkları lokma hayrı ile bu vatan ve bayrak için canlarını veren tüm şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını belirten Dernek Başkanı Varol "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda çok sayıda kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.
Lokma hayrının ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, protokol üyeleriyle birlikte Şehit Aileleri Salihli Temsilciliği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Abdullah Varol ile Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nevzat Aydın’a taziye dileğinde bulundu.
Lokma hayrına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Solak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Müftü Adem Karakelebek siyasi parti başkanları, esnaf odaları başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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