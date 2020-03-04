'Teknoloji bağımlılığı yaşam kalitesini düşürüyor'

Teknoloji bağımlılığının çağın en önemli bağımlılıklarından biri olduğuna dikkat çeken Hafsa Sultan İlkokulu Rehber Öğretmeni Adem Yiğit, “Sosyal medya bağımlılığı, televizyon ve İnternet bağımlılığı, oyun konsolu bağımlılığı, telefon bağımlılığı eğer kişinin yaşam kalitesini düşürmeye başlıyorsa, o kişide teknoloji bağımlılığı düşünülür." dedi.

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, 17 Mart Yeşilay Haftası kapsamında farkındalığı artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla, Hafsa Sultan İlkokulu’nda öğrencilere yönelik bağımlılık üzerine bir program gerçekleştirildi. Programa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tokay katıldı.

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman öğrencilerden, hayatları boyunca bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan uzak duracaklarına dair söz alırken, Hafsa Sultan İlkokulu Rehber Öğretmeni Adem Yiğit de teknoloji bağımlılığıyla ilgili bir sunum yaptı. Adem Yiğit sunumda, “Çağımızın en önemli bağımlılıklarından biri maalesef teknoloji bağımlılığıdır. Teknoloji bağımlılığını; sosyal medya bağımlılığı, televizyon ve İnternet bağımlılığı, oyun konsolu bağımlılığı, telefon bağımlılığı olarak dört ana başlıkta değerlendiriyoruz. Bunlar eğer kişinin yaşam kalitesini düşürmeye başlıyorsa, teknoloji bağımlılığı düşünülür. Bu bağımlılıklar, bizi biz yapan beynimizin frontal korteksinde kalıcı hasara sebep olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında öğrencilere, sunuma katılan ilçe müdürleri tarafından Yeşilay rozeti, balon ve kalem dağıtıldı.

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