Manisa merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)MANİSA merkezli 4 ilde silah ticareti yaptıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen şüpheliler 4 ay önce teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah Manisa, Balıkesir, Konya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 14 şüpheliden 13'ü adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, 3'ü kurusıkı 16 tabanca, 11 av tüfeği, 243 tabanca mermisi ele geçirildi.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

OTOĞRAFLI DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-03-04 17:23:49



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