Vali Deniz, yapımı süren okullarda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yapımı süren okulların inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler İlçesi Ahmet Bedevi Mahallesi’nde bulunan ve devletvatandaş işbirliği ile yaptırılan Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. 20 derslikli okulun kurumların koordineli çalışmasıyla en kısa zamanda öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirten Vali Deniz, aynı binada eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinin yeni okulla ayrılacağını, modern bir ortamda 25’er kişilik sınıflarda eğitim göreceklerini söyledi.

İncelemenin ardından Vali Deniz, Dr. Ömer Faruk Meriç İlk ve Ortaokulu’nu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Deniz, daha sonra öğretmenlerle de bir araya geldi. Manisa’da eğitim alanında yapılan yatırımlarla nicelik sorununun büyük ölçüde aşıldığını ifade eden Vali Deniz, nitelik alanında da aynı başarının yakalanması için görevin öğretmenlerde olduğunu söyledi. Öğretmenliğin fedakârlık isteyen ve sevgi ile yapılması gereken bir meslek olduğunu söyleyen Vali Deniz, “Okul ziyaretlerimizde öğretmenlerimizin gözlerindeki meslek sevgisini görünce nitelik konusunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bizim için her bir çocuk önemli. Bir çocuk dünyanın kaderini değiştirebilir. Bu amaçla MANEP 2023 projelerini hayata geçirdik. Çocuklarımıza bilimi öğretirken, spor, sanat ve edebiyat sevgisini de aşılamayı amaçlıyoruz. Burada da en önemli görev öğretmenlerimizde. Ailelerimizi sıklıkla ziyaret edelim. Çocuklarımızın eğitim sürecine onları da dahil ederek Manisa’yı eğitimde hak ettiği noktaya taşıyalım” dedi.

Manisa, yeni bir okul daha kazanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Kızılay Derneği Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci eşliğinde Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle’de yapımı devam eden ve kaba inşaatı Kızılay Derneği tarafından yaptırılan 24 derslikli Yunusemre Kızılay İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Okulun Mayıs 2020’de tesliminin yapılacağını söyleyen Vali Deniz, “Manisa’da yaklaşık 12 bin dersliğimiz var. Bunların 6 bini son yıllarda yapıldı. Bunda hayırsever vatandaşlarımızın katkısı da büyük. Yeni yapılan binalar ve mevcut binaların iyileştirilmesi ile okullarımız fiziki yapıları ve sahip oldukları teknik ekipmanlarla iyi durumda. Bize düşen fiziksel alanda yakalanan bu başarıyı nitelikle taçlandırmak. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza en güzel teşekkürü; milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan,araştıran, bilime yön veren ama her şeyden önce iyi insan olan bireyler yetiştirerek edebiliriz” dedi.

Kemal Pınar İlkokulu yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlayacak

Kaba inşaatı tamamlanan Kemal Pınar İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, okulun 20202021 eğitimöğretim yılının başlangıcında öğrencileri ağırlamaya başlayacağını söyledi. 16 derslikten oluşan okul binasının kaba inşaatının tamamlandığını belirten Vali Deniz, “Okulumuzu kısa sürede tamamlayarak 20202021 eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizde son yıllarda eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldı. Manisa’da da okullarımız fiziki anlamda iyi durumda. Bu okulumuz da tamamlandığında Barbaros Mahallesi‘ndeki çocuklarımız modern bir binada eğitimlerine devam edecek” diye konuştu.

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