

Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmirAnkara karayolu Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden 26 LD 776 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonet, hafif ticari araç ve otomobile çarptı. Kazada, araç sürücüleri H.M., Ö.F. ve Ü.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, saniye saniye bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ

2020-03-05 10:32:58



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