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Salihli Belediyespor kendini aştı

İHA

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği BAL'da sezon sonunda 29 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu sezon ise geride kalan 20 haftada 31 puana ulaştı.

Salihli Belediyespor kendini aştı

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği BAL’da sezon sonunda 29 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu sezon ise geride kalan 20 haftada 31 puana ulaştı.
Geçen sezon 3. Lig parolası ile yola çıkan ancak, 24 haftada 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile sezon sonunda 29 puan toplayan Yeşilbeyazlı ekip, bu sezon ise mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarların gönlünde taht kurdu.
Bu sezon Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde ederek 31 puan toplayan Salihli Belediyespor, ligin bitimine 6 hafta olmasına rağmen, geçen sezon topladığı puan sayısını aştı.
Geride kalan 6 haftada puan yada puanlar elde etmek istediklerini belirten Teknik Direktör Yarkın, Salihli Belediyespor olarak hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğunu belirtti.
YeşilBeyazlı ekip Yunusemre Belediyespor, Sökespor ve Bornova Yeşilovaspor’u kendi sahasında konuk ederken, deplasmanda ise Aydın Yıldızspor, Bigadiç Belediyespor ve Aliağa Futbol AŞ.’nin konuğu olacak.

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