(Görüntülü) Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniği 

MANİSA Gar'ında kullanılmayan vagonda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Şehzadeler ilçesindeki Manisa Garı'nda, saat 13.00 sıralarında, yıllardır atıl bir vaziyette duran ve kullanılmayan tren vagonlarından birinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yangının olduğu bölgede trafik akışı durdurulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler, 30 dakikalık çaba sonucu söndürülürken, vagonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, vagonların çevresindeki içki şişeleri dikkati çekti.DHA-Genel Türkiye-Manisa

2020-03-05 15:33:02



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