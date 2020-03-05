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Manisa’da bağlarda Ölükol hastalığına karşı mücadele seferberliği

İHA

Dünyanın en kaliteli üzümün yetiştiği Manisa Sarıgöl'de üzüm bağlarında 2. etap çalışmaları başladı. Bağlarda asma bağlama, gübreleme, toprak havalandırma ve ilaçlama işlemleri yapılırken çalışmaların mayıs ayı sonuna kadar süreceği ifade edildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen yıl bağlarda yaygın olarak görülen Ölükol Hastalığına karşı da eğitim ve mücadele seferberliği başlattı.

Manisa’da bağlarda Ölükol hastalığına karşı mücadele seferberliği

Dünyanın en kaliteli üzümün yetiştiği Manisa Sarıgöl'de üzüm bağlarında 2. etap çalışmaları başladı. Bağlarda asma bağlama, gübreleme, toprak havalandırma ve ilaçlama işlemleri yapılırken çalışmaların mayıs ayı sonuna kadar süreceği ifade edildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen yıl bağlarda yaygın olarak görülen Ölükol Hastalığına karşı da eğitim ve mücadele seferberliği başlattı.
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Ölükol hastalığına karşı üreticilerde farkındalık oluşturmak için büyük branda pankart, afiş ve el broşürleri bastırdıklarını belirterek tüm üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerince yapılan uyarılara uymalarını istedi. Öztürk, "Ölükol hastalığı, son yıllarda kış mücadelesinin yapılmaması ve tüm uyarılara rağmen üreticilerce gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle ilimizin tüm bağ alanlarında yaygın olarak görülüyor. Hastalık dip gözlerin uyanmaması, gelişme ve olgunlaşma döneminde sürgünlerin zayıf gelişmeleri neticesinde, sürgün ve salkımların kurumalarına yol açarak o yılın verimini direkt olarak etkilediği gibi, ertesi yılın ürününü doğuracak gözleri de tahrip ederek ertesi yılın verimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle anlatılan uyarılara mutlaka uyarak gerekli önlemler alınmalıdır.” dedi.
Ölükol hastalığı ile mücadelede kültürel ve kimyasal mücadele yapıldığını kaydeden Öztürk, “Kültürel Önlemler olarak; Asmalarda budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten kesilmelidir. Yağışlı havalarda budama yapılmamalıdır. Büyük budama yaraları açılmamalı, açılan büyük yaralar kapatılmalıdır. Budama artıkları kesinlikle bağ içerisinde bırakılmamalı, uzaklaştırılıp yakılmalıdır. Budama sırasında aletler yüzde 10’luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Kimyasal Mücadele ise, bağlarda Ölükol Hastalığına karşı kış ve ilkbahar ilaçlamaları ihmal edilmemelidir. Kış İlaçlaması: Gözler uyanmadan 1015 gün önce yüzde z4’lük bordo bulamacı kış mücadelesine ruhsatlı yada ilaçlar ile yapılmalıdır. İlkbahar İlaçlaması: Üretim sezonunda aşağıdaki mücadele programa göre ihmal edilmeden mutlaka yapılmalıdır. 1. ilaçlama: sürgünler 23 santimetre iken, 2. ilaçlama: sürgünler 810 santimetre iken 3. İlaçlama ise sürgünler 2530 santimetre iken yapılmalıdır. İlaç kalıntısı göz önünde bulundurulmalı.” diye konuştu.
Üzüm üreticisi Serhat Akkaya ise, ”Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında 2. etap çalışmalarımız başladı. Bu noktada ilaç kalıntısını göz önünde bulundurmak zorundayız. Yaş ve kurutmalık olarak üretim yapılacağı için de titiz bir çalışma programı uyguluyoruz. En büyük arzumuz afetsiz bir sezon geçirmek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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