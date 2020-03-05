11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli 'Hızır' timleri, AkhisarGördes yolunda bir aracı durdu. Yapılan sorgulamada araçta bulunan H.İ. (42) isimli şahsın 11 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.İ. tutuklanarak, Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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