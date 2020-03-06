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20 yıllık ev hanımı, çocukları için iş hayatına atıldı Manisa’da 4 çocuk annesi Zübeyde Akyar, işlettiği çay ocağıyla hemcinslerine örnek oldu Çocuklarını okutabilmek için eşiyle birlikte bir buçuk yıldır çay ocağı işleten Zübeyde Akyar: “Çocuklarımız için bu işi düşündük. Kadınlarımız evde boş boş oturmaktansa çalışsınlar”

İHA

Manisa'da 20 yıllık ev hanımı 40 yaşındaki Zübeyde Akyar çocuklarını okutabilmek ve onlara daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için yaklaşık bir buçuk yıl önce işletmeye başladığı çay ocağında hemcinslerine örnek oldu. Eşiyle birlikte esnaf çay ocağı işletmeye başlayan Zübeyde Akyar, çocuklarını okutmakta zorlandıkları bir dönemde çay ocağı işleterek ailesine destek vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

20 yıllık ev hanımı, çocukları için iş hayatına atıldı Manisa’da 4 çocuk annesi Zübeyde Akyar, işlettiği çay ocağıyla hemcinslerine örnek oldu Çocuklarını okutabilmek için eşiyle birlikte bir buçuk yıldır çay ocağı işleten Zübeyde Akyar: “Çocuklarımız için bu işi düşündük. Kadınlarımız evde boş boş oturmaktansa çalışsınlar”

Manisa’da 20 yıllık ev hanımı 40 yaşındaki Zübeyde Akyar çocuklarını okutabilmek ve onlara daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için yaklaşık bir buçuk yıl önce işletmeye başladığı çay ocağında hemcinslerine örnek oldu. Eşiyle birlikte esnaf çay ocağı işletmeye başlayan Zübeyde Akyar, çocuklarını okutmakta zorlandıkları bir dönemde çay ocağı işleterek ailesine destek vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Çakıroğlu esnaf çay ocağının işletmecisi Zübeyde Akyar, eşi ve çocuklarıyla birlikte bir buçuk yıldır daha iyi bir gelecek için mücadele veriyor. Biri üniversitede olmak üzere 4 çocuk okutan Akyar çiftinin birlikte işlettikleri çay ocağında ziyaret eden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Akyar’a çiçek takdim ederek başarılarının devamını diledi.
Manisa’da 20 yıllık ev hanımlığının ardından çocukları için bir buçuk yıl önce çay ocağı işletmeye karar verdiklerini anlatan 40 yaşındaki Zübeyde Akyar, “4 çocuk annesiyim, hepsi de öğrenci. Çocuklarımız için bu işi düşündük. Şimdilik memnunuz. Bir buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce ev hanımıydım. Kadınlarımız evde boş boş oturmaktansa çalışsınlar. Ortama alışıyorsun. Eşime, çocuklarıma katkıda bulunmak için, aileme katkımız oluyor. Eşim bu işi düşününce biz de destek verdik. Çocuklarımıza bol bol katkıda bulunabiliyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor. Aç mı, susuz mu diye arkada kalmıyor. Evde otururken aklım hep çocuklarımdaydı. Artık, gönül rahatlığıyla kafam dinç. Güler yüz, tatlı dilli olunca vatandaş da anlayışla karşılıyor. Esnafımızdan da gayet memnunuz" dedi.
Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan ve okul çıkışlarında ailesine yardımcı olan 14 yaşındaki Bayram Akyar, “Ailemin 4 çocuğundan biriyim. Okul çıkışlarında buraya geliyorum, aileme yardımcı oluyorum. Annemin çalışması güzel bir şey” şeklinde konuştu.
Mehmet Suphi Egemen Ortaokulunda okuyan 5. sınıf öğrencisi Asiye Rümeysa Akyar da annesine genelde ev işlerinde yardımcı olduğunu belirterek, “Bursluluk sınavına çalışıyorum. Buraya geldiğimde de yardımcı oluyorum” dedi.
4 çocuk babası olduğunu ifade eden 50 yaşındaki Kadir Akyar, “Çocuklarımın 4’ü de öğrenci. Çocuklarımızı okutabilmek için bu işe başladık. 10 yıl kamuda çalıştık. Özelleşince 7 yıl özel sektörde sonra bu işi açmaya karar verdik” diye konuştu.

“Mesleğimize güzellik kattılar”
Zübeyde Akyar’ı iş yerinde ziyaret ederek Kadınlar Gününü kutlayan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ise, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle üyemiz Zübeyde Hanımı ziyaret ettik. Çalışan kadınlarımızı tebrik ediyoruz. Mesleğimize, sektörümüze güzellikler kattılar. İnşallah onların vesilesiyle daha güzellikleri yakalarız. Kendilerine de işlerinde başarılar, hayırlı işler diliyoruz. Zübeyde Akyar nezdinde tüm kadınlarımızın da günlerini kutluyorum. Manisa’da 780 civarında üyemiz var. Bunun da 110 civarında kadın üyemiz var. Tabi ki bu oran her gün biraz daha yükseğe tırmanıyor. Kadınlarımızın mesleğe katkıları çok fazla. Mesleğimize hem kalite olarak, hem temizlik olarak güzellikler kattılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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