Sağlıkçılar Alaşehir'de buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlıkçılar Alaşehir'de buluştu

İHA

Sağlıkçılar Alaşehir'de buluştu

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici başkanlığında Alaşehir'de Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici başkanlığında Sağlık Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Alaşehir Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapılan toplantıda genel çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Alaşehir’de sağlıkçı arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutlu olduk. Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Op.Dr. Kadir Gem başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi.
Toplantı hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü, Dr. Necip Yemenici, "Her ay düzenli olarak ilçelerde yapılan il değerlendirme toplantısını bu ay Alaşehir’de yaptık. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü İl Değerlendirme Toplantımızda ilçelerimizde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. Anne ve bebek bakımları, bebek ölümlerinin azaltılması, kanser taramalarının artırılması ve daha fazla kişiye ulaşılması gibi konuları değerlendirdik. Alaşehir Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan başta başhekim Op. Dr. Kadir Gem olmak üzere tüm yeni yönetime başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula’da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kula’da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Manisa’da toplu ulaşım araçlarına temizlik
YEREL HABERLER Manisa’da toplu ulaşım araçlarına temizlik
Yunusemreli veliler Türkiye rekoru kırdı
YEREL HABERLER Yunusemreli veliler Türkiye rekoru kırdı
Alaşehirli karateciler İstanbul'a uğurlandı
YEREL HABERLER Alaşehirli karateciler İstanbul'a uğurlandı
20 yıllık ev hanımı, çocukları için iş hayatına atıldı Manisa’da 4 çocuk annesi Zübeyde Akyar, işlettiği çay ocağıyla hemcinslerine örnek oldu Çocuklarını okutabilmek için eşiyle birlikte bir buçuk yıldır çay ocağı işleten Zübeyde Akyar: “Çocuklarımız için bu işi düşündük. Kadınlarımız evde boş boş oturmaktansa çalışsınlar”
YEREL HABERLER 20 yıllık ev hanımı, çocukları için iş hayatına ...
Selendi’de öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER Selendi’de öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un ...
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
Bağ evinde satışa hazır paketlenmiş esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bağ evinde satışa hazır paketlenmiş esrar ele ...
Park halindeki araç küle döndü
YEREL HABERLER Park halindeki araç küle döndü
Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı
YEREL HABERLER Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı
Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı
YEREL HABERLER Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı
Turgutlu’da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti
YEREL HABERLER Turgutlu’da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti
(Görüntülü) Manisa garındaki vagonda yangın paniği-YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa garındaki vagonda yangın ...
(Görüntülü) Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniği 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniği 
(Görüntülü) Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniği 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniği 
Manisa’da bağlarda Ölükol hastalığına karşı mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Manisa’da bağlarda Ölükol hastalığına karşı mücadele ...
Gördes’in tarihi roman oluyor
YEREL HABERLER Gördes’in tarihi roman oluyor
Manisa’da haşereyle mücadele başladı
YEREL HABERLER Manisa’da haşereyle mücadele başladı
Yunuskent'te yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor
YEREL HABERLER Yunuskent'te yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci ...
Manisa Garı'nda vagon yangını
YEREL HABERLER Manisa Garı'nda vagon yangını
Jandarma sit alanlarını kameralarla takibe aldı
YEREL HABERLER Jandarma sit alanlarını kameralarla takibe aldı
Manisa FK’da hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa FK’da hazırlıklar devam ediyor
Manisa Garı'nda yangın paniği
YEREL HABERLER Manisa Garı'nda yangın paniği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X