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Kula'da futbolun kara günü unutulmadı Manisa'da 26 yıl önce, 3'ü futbolcu, 4'ü yönetici 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına şahit olan dönemin kulüp başkanı Sabahattin Malkoç, o günü gözyaşlarıyla anlattı Kulalılar futboldan soğudu, kentte 2 yıl futbol oynanmadı Dönemin 4 Eylül Spor Kulübü Başkanı Sabahattin Malkoç: “Kaza aklımdan çıkmıyor”

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde 26 yıl önce yaşanan trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 4 Eylül Spor Kulübü yönetici ve futbolcuları unutulmadı.

Kula'da futbolun kara günü unutulmadı Manisa'da 26 yıl önce, 3'ü futbolcu, 4'ü yönetici 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına şahit olan dönemin kulüp başkanı Sabahattin Malkoç, o günü gözyaşlarıyla anlattı Kulalılar futboldan soğudu, kentte 2 yıl futbol oynanmadı Dönemin 4 Eylül Spor Kulübü Başkanı Sabahattin Malkoç: “Kaza aklımdan çıkmıyor”

Manisa’nın Kula ilçesinde 26 yıl önce yaşanan trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 4 Eylül Spor Kulübü yönetici ve futbolcuları unutulmadı.
6 Mart 1994 tarihinde bir müsabaka dönüşünde sporcu kafilesini taşıyan otobüsle ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü o acı günü unutamadığını dile getiren dönemin 4 Eylül Spor Kulübü Başkanı Sabahattin Malkoç, kara leke gibi kazınan o tarihi dün gibi hatırladığını ifade etti. Kula’da kurulduğu günden itibaren oldukça tecrübesiz ve amatör yapılanmalardan olmasına rağmen dönemin diğer takımlarına oranla Kula halkının sevgisini kazandığını ve başarılarla dolu 3 sezonun ardından iyi yerlere gelme hedefleri olan takımın yok olduğu 6 Mart 1994 tarihini asla unutamadığını ve o acının hala sönmediğini dile getiren Malkoç, “Kula’da 4 Eylül diye bir takım vardı. Kurulduğu yıl 1991 2. Amatör’de, ardından 1. Amatör’de namağlup şampiyon olup 3. Lig’e ilerliyordu. Tarihler 6 Mart 1994’ü gösterdiğinde 7 kişinin öldüğü kaza, 4 Eylül’ün sonu oldu" dedi.

"Devrilmiş bir aracın üzerinde Kula Belediyesi yazısına görünce yıkılmıştım"
Burhaniyespor ile oynanacak maç için deplasman yoluna koyulduklarını ve oynanmayan maç sonucunda Kula’ya dönmek için yola çıktıklarında elim trafik kazasının meydana geldiğini anlatan Malkoç, “4 Eylül Spor, 3. Lig yolunda Ege ve Marmara takımlarıyla mücadele etmesine ve tüm tecrübesizliğine rağmen, ligin bitimine 3 hafta kala 3. sırada yer alıyordu. Burhaniyespor ile oynayacağımız maç için Burhaniye'ye bir gün önceden takımı yollayarak takımla birlikte kampa girdik. Hazırlıklarımızı tamamlamış maç saatini bekliyorduk. Fakat maç saatinde Burhaniyespor’un sahaya çıkmaması ile birlikte 3 maçlık başarı hedefimizin gerçekleşmesine 2 maç kalmıştı. Aslında her şey bizim için daha kolay olacaktı. Henüz 3 yaşında bile olmayan 4 Eylül'den sabırsızlıkla 3. Lig'e çıkması bekleniyordu. Dönüş için yola çıkmıştık. 6 Mart 1994 Pazar günü Ramazan ayı içerisinde iftar zamanı Kula’ya yaklaşılmıştı. Özel arabam ile bende dönüyordum. Karşı şeritten gelen araçlar konvoy halinde geliyorlardı. İçim sıkılıyordu, benimle beraber gelen ve arabamı kullanan arkadaşıma aracın uzun farlarını yakmasını istedim. Devrilmiş bir aracın üzerinde Kula Belediyesi yazısına görünce yıkılmıştım. Kaza yerinde hemen durduk. Her taraf mahşer yeri gibi idi. Futbolcularım sağa sola savrulmuş, hepsinin yanına giderek 'kalkın ne oldu bize' diye feryat ediyordum ama bazı futbolcularım beni duymuyordu, çünkü hayatını kaybetmişlerdi” dedi.

3’ü futbolcu 7 arkadaşım hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ile çarpışan kafile otobüsünde 3’ü futbolcu 7 arkadaşını kaybettiğini kaydeden Malkoç, kazanın ardından yaralarını hala saramadıklarını söyledi. Kazanın ardından 4 Eylül yöneticileri, yakınlarını kaybeden ailelerin gösterdiği tepkiler üzerine takımı kapatma kararı aldıklarını ifade eden Malkoç, kazanın ardından Kula halkının da adeta futbola küstüklerini dile getirdi. Tarihe kara leke gibi kazınan kazanın hala aklından çıkmadığını da vurgulayan Malkoç, “Rahmetli yöneticilerimiz ve futbolcularımız aklıma geldikçe ağlıyorum, Allah’ım bizlere böyle bir acı göstermesin” dedi.

"Halk futboldan soğudu"
Kula 4 Eylül Spor takımının kaptanı Mehmet Ali Karasöğüt ise o günleri şu sözlerle anlattı:
“Kaza, Kula'yı derinden yaraladı. Bizi taşıyan araç Kula Belediyesi'ne ait olduğu için belediye, kaza sonrası dava açan tüm şahıslara tazminat ödedi. Ancak bu nedenle belediye de haklı olarak futboldan elini çekti. Kula'da bu olay olunca, 2 yıl futbol oynanmadı. Halk arasında futbola soğukluk başladı. Oysa 4 Eylül'ün harika seyircisi vardı. Her maçımızı dolu tribünlere oynardık. Kazanın şokunu atlattıktan sonra, birçoğumuz futbola devam ettik; ama o futbol şevki kalmamıştı. O zamanki rakiplerimizle aramızda devasa farklar vardı. Bizde büyük bir futbol aşkı vardı. Bir 'aferin'e oynuyorduk. Bizlere Allah’ım bir daha böyle bir acı göstermesin, ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum”

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