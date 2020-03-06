Başkan Çelik'ten Kadınlar Günü jesti

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan 60 yaş üstü kadınlar ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, onlara çiçek hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan 60 yaş üstü kadınlar ile bir araya geldi. Sağlıklı bir yaşam için uzman eğitmenler işliğinde spor yaparak form tutan kadınları ziyaret eden Başkan Çelik, spor yapmanın önemine dikkat çekti. Her yaşın kendine has güzellikleri olduğundan söz eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik, “Yerel hizmetlerden sorumlu bir kuruluş olan Şehzadeler Belediyesi, kreş, spor, danışmanlık, pazar, istihdam, eğitim, sosyal yardım hizmetleriyle kadınımızın yanında olup bu konudaki hizmetlerin arttırılması noktasında tüm sivil toplum, meslek örgütleri ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde hareket etmeyi, kadınımızın toplumsal huzuru için gerekli görmekte ve kadın dostu bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de spor yapan kadınların gününü kutlayan Başkan Çelik, “Hayatın estetik anlamının, fedakarlığın, karşılıksız sevginin kaynağı ve varlık sebebimiz, öteki yarımız siz değerli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü de kutluyor, sağlık dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, daha sonra kadınlara çiçek hediye ederek, jest yaptı. Kadınlar da Başkan Çelik’e hem kendilerine sağlanan spor yapma imkanı hem de Kadınlar Günü jesti için teşekkür etti.

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