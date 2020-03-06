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Festivale korona virüsü düzenlemesi Mesir Festivalinde konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildi Toplum sağlığının korunması ve Suriye'de sürdürülen operasyonlar nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerine iptal kararı

İHA

Festivale korona virüsü düzenlemesi Mesir Festivalinde konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildi Toplum sağlığının korunması ve Suriye'de sürdürülen operasyonlar nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerine iptal kararı

Bu yıl 480. düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin gerek toplum sağlığının korunması gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildiği öğrenildi. Festivalin en önemli ayağı olan saçım töreniyle ilgili ise komite tarafından görüşüldüğü bildirildi.
UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 480'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 1419 Nisan'da yapılması planlanıyor. Festivalle ilgili olarak Manisa Valiliğinde toplanan Manisa Mesir Macunu Festival Komitesi, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle toplum sağlığının korunması gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlar konser ve eğlence etkinliklerinin yeniden görüşülmesine neden oldu. Toplantıda konser ve eğlence etkinliklerinin masaya yatıran festival komitesi, festivalin konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edilmesine karar verdi. Komite ayrıca festivalin en önemli bölümü olan Mesir Macunu saçım töreniyle ilgili de görüşmelerini sürdürüyor.
Bu yılki festivalde tarihi Sultan Camii kubbe ve minarelerinden 7 ton Manisa Mesir macunu saçılması hedefleniyor.

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