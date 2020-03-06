Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

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– Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde 55 H 4654 plakalı motosiklet ile 25 EN 053 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Mehmet Ali Özerkan (61) ve Mahmut Çevik yaralandı.

112 Acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Mehmet Ali Özerkan'ın durumunun ağır olduğu ve Manisa CBÜ hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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