Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak isteyen 6 kişi, gözaltına alındı.

Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güneş Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nın (51), evinde sakladığı Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkemeden arama kararı alan ekipler, şüpheli T.K'nın evine yapılan operasyonda, garaja gizlenmiş Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirdi. T.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-03-07 12:20:49



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