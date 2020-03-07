MER Koleji öğrencileri robotik kodlama yarışmalarına hazırlanıyor

MER Koleji Manisa Kampüsü Robotik kodlama kulübü öğrencileri 4 farklı kategoride yarışmalara hazırlanıyor.

MER Koleji Manisa Kampüsü Robotik Kodlama Kulübünün 10 öğrencisi, öğretmenleri Feriha Ünal danışmanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde bu yıl 14’üncüsü Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışmasına hazırlanıyor.

Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonunda 810 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışmasına ‘Tozkoparan’ ve ‘Hızlı çizgi izleyen’ isimli robotlarla katılacak olan MER Koleji öğrencilerinden bir grup da Hackidhon 2020 Bilişim Turnuvasına hazırlanıyor.

MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, geleceğin kodlama ve robotik olduğuna inandıklarını ve bu alanda yapılan tüm çalışmalara sonuna kadar destek verdiklerini belirtti.

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