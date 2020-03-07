Urganlı 23 Nisan Ortaokulunun kütüphanesi MABEM’le zenginleşti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu MABEM şubesi, ilçeye bağlı Urganlı Mahallesinde bulunan 23 Nisan Ortaokuluna kitap bağışı yaptı. MABEM yönetimi, veli ve MABEM öğrencilerinin işbirliğiyle okul kütüphanesi, toplanan kitaplarla zenginleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden olan MABEM’ler, verilen eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Turgutlu MABEM yönetimi örnek bir sosyal etkinlik projesine imza atarak, Urganlı 23 Nisan Ortaokuluna kitap bağışında bulundu. Bağışla birlikte kütüphanesi yeni kurulacak olan okula yaklaşık 2 bin 500 adet kitap bağışı yapıldı. Düzenlenen sosyal projeye emeği geçenlere teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, “Ülkemizde kitap okuma oranları maalesef çok düşük seviyelerde. Bizler de bunu göz önünde bulundurarak bu duruma katkıda bulunmak istedik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede kurmuş olduğumuz eğitim merkezlerimiz her geçen yıl artan başarı çıtası ve öğrenci sayısıyla eğitimlerine devam etmektedir. Bu vesile ile projeye katkı sağlayan değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

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