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Cihat Arslan: “Maçın ikinci yarısında gösterilen performanstan memnunum”

İHA

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 10 kazandıkları Başkent Akademi FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Arslan, futbolcularının ikinci yarı ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi.

Cihat Arslan: “Maçın ikinci yarısında gösterilen performanstan memnunum”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 10 kazandıkları Başkent Akademi FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Arslan, futbolcularının ikinci yarı ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Başkent Akademi FK’yı 10 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Maça tempolu oyunla başlamak istedik. Daha dinamik oyuncularla bu oyunu planladık ama planladığımız gibi olmadı. Motivasyonumuz biraz düşüktü. Maça girmekte biraz zorlandık. 1. dakikadan itibaren hakeminde bunda çok katkısı oldu. Maçın ikinci yarısında hakem biraz daha maçı normal yönetmeye başlayınca bizim de oyunumuz normalleşti. Maçın ilk yarısından memnun değilim ama maçın ikinci yarısında oyun planından, oyun isteğinden, girilen pozisyonlardan memnunum. Maç içindeki konsantrasyonumuzu daha da yükseltmemiz gerekiyor. Biz hep neticeye bakıyoruz. Bu özgüvenimizi kaybetmeden yola devam etmemiz gerekiyor. Önemli bir takımız ama bazı mevkilerde arayışlarımız oluyor. Bu arayışlarımızda bazen karşılığını buluyor, bazen bulmuyor. Ama bunların hepsi halledilecek şeyler. Çocuklar özverili, istekli. Yeni oynattığım arkadaşlardan 23 tanesinden çok memnun kaldım. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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