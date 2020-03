Vali Deniz, depremzedelerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz 22 Ocak'ta Akhisar'da başlayan ve bir aydan fazla süren depremlerle ağır hasar alan mahalleleri ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Kırkağaç'ta kurulan konteyner evlerde de incelemelerde bulunan Vali Deniz, yaraların kısa sürede sarıldığını belirtti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.



Konteyner evlerde incelemelerde bulundu

Depremden etkilenen Kırkağaç’a bağlı Karakurt ve İlyaslar mahallelerinde kurulan konteyner evlerde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşların da istek ve taleplerini dinledi.

Kırkağaç ve Akhisar’da meydana gelen depremler sonrasında Karakurt ve İlyaslar mahallelerinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için 95 adet konteyner ev kuruldu. Vali Ahmet Deniz de Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve daire amirleri eşliğinde alt yapı çalışmaları tamamlanan konteyner evleri ziyaret etti. Konteyner evlerde yaşayan vatandaşların misafiri olan Vali Deniz, onların istek ve talepleri de dinledi.

Amaçlarının depremden etkilenen vatandaşların barınma sorununun kalıcı olarak çözüleceği zamana kadar huzur ve güven içerisinde barınmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Deniz, “Depremin ilk anından itibaren kurumlarımızın koordineli çalışması ile kurulan çadırlar ve misafirhanelerde vatandaşlarımızı misafir ettik. Kısa zaman içerisinde konteyner evler de kurularak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızdan konteyner evlerde kalmak istemeyenlere de kira yardımı yapıyoruz. Bunun aynı sıra Kırkağaç’ta TOKİ konutları tamamlanmak üzere ve kısa zaman içerisinde iki ilçemizden evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızdan talep edenlere uygun şartlarda verilecek. Vatandaşımız rahat olsun. Devlet her türlü imkanları ile vatandaşımızın yanında bizler de vatandaşa hizmet için buradayız” dedi.



Akhisar’da 4 mahallede inceleme

Akhisar’da meydana gelen depremden etkilenen mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

İlçeyi etkileyen deprem sonrası bölgeyi sıkılıkla ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, hafta sonunda da Akhisar ilçesine bağlı Karabörklü, Selçikli, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret ederek incelmelerde bulundu. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve daire amirlerinin de eşlik ettiği Vali Deniz, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelerken, vatandaşlarla da bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

İlçeyi etkileyen deprem sonrası yaraların kısa zaman içerisinde sarıldığını ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Vali Deniz, “Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahada oldu. Kısa zaman içerisinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılandı. Devletimiz güçlü ve her türlü ihtiyacı karşılayacak imkana sahip. Yeter ki can kaybımız olmasın diğer şeylerin telafisi mümkün” dedi.

Çoğunluğu metruk olmak üzere acil yıkılması gereken 151 binanın yıkımının da yapıldığını söyleyen Vali Deniz, depremin ülkenin bir gerçeği olduğunu ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.