Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi

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Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) - MANİSA´nın Yunusemre ilçesinde kavşağa kontrolsüz çıkan bir otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle 25 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü 180 promil alkollü çıktı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Salih Zeki Kansoy'un (40) kullandığı 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıkan Hüseyin S. (44) idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobile sol kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs önüne aldığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil ve otobüste hasar meydana geldi.

Otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, kazayla ilgili "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.

Trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-03-08 03:42:45



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