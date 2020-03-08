Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

İHA

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Işık, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi ve 167 sokak üzerinde kadın sürücüleri durdurdu. Çok sayıda polisi karşılarında gören kadın sürücüler, önce çekinerek camlarını açtı. Ekiplerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla gülümseyen kadınlar, polislere teşekkür etti. Kadınlardan bazıları da araçlarından inerek polislere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıgöl’de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı
Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma hayrı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma ...
Geleceğin liderleri Cumhuriyet'in kadın kahramanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Geleceğin liderleri Cumhuriyet'in kadın ...
Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip
Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 ...
Kadınlar Günü'nde bağda ip bağlayıp budama yaptılar
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde bağda ip bağlayıp budama yaptılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını ...
(Görüntülü) Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 ...
Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1´i ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1´i ağır, 4 ...
Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre ...
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Manisa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Manisa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
Vali Deniz, depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Deniz, depremzedelerle buluştu
İYİ Parti Köprübaşı’nda Korkmaz güven tazeledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Köprübaşı’nda Korkmaz güven tazeledi
Cihat Arslan: “Maçın ikinci yarısında gösterilen performanstan memnunum”
YEREL HABERLER Cihat Arslan: “Maçın ikinci yarısında gösterilen ...
Bu oyunda gerilim, dram, aşk ve komedi bir arada Dede Korkut Hikayesinden uyarlanan ‘Azrail’ adlı oyun büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Bu oyunda gerilim, dram, aşk ve komedi bir arada Dede ...
Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK (EK ...
Urganlı 23 Nisan Ortaokulunun kütüphanesi MABEM’le zenginleşti
YEREL HABERLER Urganlı 23 Nisan Ortaokulunun kütüphanesi MABEM’le ...
Hayatından endişe edildi, uyuduğunu söyledi Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın evinde uyuduğunu ve kimseyle görüşmek istemediğini söyledi
YEREL HABERLER Hayatından endişe edildi, uyuduğunu ...
TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Başkent Akademi FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Başkent Akademi FK: 0
Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK: 1-0
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK: 1-0
MER Koleji öğrencileri robotik kodlama yarışmalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER MER Koleji öğrencileri robotik kodlama yarışmalarına ...
Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK ...
İdlib şehitlerinin adına gül fidanı diktiler
YEREL HABERLER İdlib şehitlerinin adına gül fidanı diktiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X