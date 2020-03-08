Kula AK Parti’de Palabıyık güven tazeledi

Manisa’nın Kula ilçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 7.Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ahmet Palabıyık güven tazeledi.

AK Parti Kula İlçe Başkanlığı’nın 7.Olağan Kongresi, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in katılımıyla gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ilk günkü aşkla hizmet etmeye davam edeceklerini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Palabıyık, kendisinden desteklerini esirgemeyen parti delegeleri ile kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Başkan Palabıyık’ın ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana ülkeye hizmet üstüne hizmet kattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkenin dört bir yanına hizmet etmenin verdiği gururu dile getiren Kandemir, olağan kongre sonrasında yeniden başkanlık görevine seçilen Ahmet Palabıyık’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Programa katılan AK Parti Manisa Milletvekilleri de, kısa konuşmalar yaparak parti üyelerine ve delegelere hitap etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Tek liste ile gidilen 7. olağan kongrede, mevcut başkan Ahmet Palabıyık 415 delegeden 217 oy olarak üçüncü kez göreve seçildi.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Kula İlçe Başkanlığı 7.Olağan Kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Manisa Milletvekilleri MKYK Üyesi Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Tamer Akkal, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan 22., 23. ve 24.dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, 24.dönem AK Parti Manisa Milletvekili Op. Dr. Muzaffer Yurttaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ile ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, partili üyeler, delegeler, vatandaşlar ve siyasi erkan katıldı.

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