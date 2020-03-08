Jeopark Kula Belediyespor sezonu galibiyetle tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jeopark Kula Belediyespor sezonu galibiyetle tamamladı

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin son haftasında evinde Tofaş Spor'u 32 mağlup etti. Karşılaşma öncesi İdlib'de hain saldırıda şehit olan kahraman Türk askerleri için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Jeopark Kula Belediyespor sezonu galibiyetle tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin son haftasında evinde Tofaş Spor’u 32 mağlup etti. Karşılaşma öncesi İdlib'de hain saldırıda şehit olan kahraman Türk askerleri için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Jeopark Kula Belediyespor, TVF Erkekler 1. Ligi’nin son haftasında Bursa ekibi Tofaş Spor’u konuk etti. Kula Spor Salonu’nda oynanan müsabaka öncesi İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Türk askerleri için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kula’nın mahalli sanatçısı Sami Dinç ise, maç öncesinde kahraman şehitlerimizi yâd etmek için çeşitli türküler seslendirdi. Salonu dolduran taraftarlar ise, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sloganlarla birlik ve beraberlik mesajları verdi. Maç düdüğü çalmadan önce seremoniye “kalbimizle, dualarımızla kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” yazılı pankartla salona çıkan Jeopark Kula Belediyespor Voleybol takımına, sezon boyunca Kula’yı en iyi şekilde temsil ettiklerinden dolayı Kula protokolünün takdimleriyle oyunculara ve teknik heyete plaketler verildi.
Jeopak Kula geriden geldi sezonu galip kapattı
Ligin son maçında evinde ağırladığı Bursa ekibi Tofaş Spor’a karşı ilk iki sette 20 geriye düşen Jeopark Kula Belediyespor, baskılı oyun anlayışını elden bırakmadı ve geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi. 2521 ve 2520’lik setlerle 20 öne geçen Tofaş Spor’a, 2518, 2512 ve 1512’lik set skorlarıyla karşılık veren Jeopark Kula Belediyespor rakibini 32 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 38'e çıkaran Kula ekibi, puan sıralamasında 5’inci sırada tamamlarken, lig boyunca başarıyı yakalayamayan Tofaş Spor ise 1.Lig’e veda etti.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP İlçe Başkanı Osman Kasırga, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Kula Belediyesi eski Başkanlarından Halil Gülcü, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Ali Yiğen, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Adnan Sarı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer maçı taraftarlar birlikte izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisalı kadınların el emekleri sergilendi
YEREL HABERLER Manisalı kadınların el emekleri sergilendi
Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü ...
Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü
Alaşehir ve Selendi polisinden kadın sürücülere çiçek
YEREL HABERLER Alaşehir ve Selendi polisinden kadın sürücülere çiçek
Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet
'Kadınlar Günü'nde maçı kadınlar yönetti Manisa derbisine kadın eli Hakem İlayda Nihal Çetiner: "Bugün değil, her gün kadınlar günü"
YEREL HABERLER 'Kadınlar Günü'nde maçı kadınlar yönetti Manisa ...
Kula AK Parti’de Palabıyık güven tazeledi
YEREL HABERLER Kula AK Parti’de Palabıyık güven tazeledi
Astroloji meraklıları Forum Magnesia'da buluştu Alışveriş merkezinin kadın müşterileri karanfil ile karşılandı
YEREL HABERLER Astroloji meraklıları Forum Magnesia'da ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa'da kutlandı
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa'da kutlandı
Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi
YEREL HABERLER Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi
Sarıgöl’de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı
Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
YEREL HABERLER Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma hayrı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma ...
Geleceğin liderleri Cumhuriyet'in kadın kahramanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Geleceğin liderleri Cumhuriyet'in kadın ...
Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip
Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 ...
Kadınlar Günü'nde bağda ip bağlayıp budama yaptılar
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde bağda ip bağlayıp budama yaptılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını ...
(Görüntülü) Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 ...
Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1´i ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1´i ağır, 4 ...
Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre ...
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Manisa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Manisa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
Vali Deniz, depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Deniz, depremzedelerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X