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Akhisarspor - Osmanlıspor: 3-2

DHA

Akhisarspor - Osmanlıspor: 3-2


Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Cemal Bingül (xx), Mehmet Yıldırım (xx)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) Tolga (xxx), Uğur (xx), Cocalic (xx) (Dk. 70 Musa Nizam x), Vrsajevic (xxx) (Dk. 76 Kadir xx), Onur (xxx), Rotman (xx), Bjarnason (xxx), Erhan (xxxx), Ergin (xxx) (Dk. 76 Muhammet Reis xx), Cikalleshi (xxxx)
OSMANLISPOR: Mele (x) Ayuk (x), Oğuz (x) (Dk. 56 Erdem x), Mehmet (xx), Ali (x), Blagojevic (xx), Atakan (xx), Todorovic (xx), Halil (x), Beykan (x) (Dk. 56 Okan xx), Mertan (x) (Dk. 62 Batuhan xxx)
GOLLER: Dk. 42 Cikalleshi, Dk. 53 Ergin, Dk. 74 Erhan (Akhisarspor) Dk. 72 (P) Blagojevic, Dk. 88 Batuhan (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Erdem (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Bjarnason, Vrsajevic, Cikalleshi (Akhisarspor) - Mehmet, Erdem, Todorovic (Osmanlıspor)TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Osmanlıspor'la giriştiği gol düellosunda alıp çıkışını sürdürdü: 3-2. Spor Toto Akhisar Stadı'nda rakibini 42'nci dakikada Cikalleshi, 53'üncü dakikada Ergin ve 74'üncü dakikada Erhan'ın golleriyle mağlup eden Akigo, son 5 maçta 4 galibiyetle adını tekrar play-off hattına yazdırdı. Osmanlı'nın golleri ise 72'nci dakikada penaltıdan Blagojevic ve 88'inci dakikada Batuhan'dan geldi. Akhisarspor bu galibiyetle 41 puanla 5'inci sıraya tırmanırken, Erdem'in 90+5'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunu 10 kişi tamamlayan Osmanlıspor ise 22 puanla tehlike hattında kaldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın taraftarlar maçı ücretsiz izledi.10'uncu dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Todorovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
16'ncı dakikada gelişen Akhisarspor atağında Osmanlı savunmasında Ayuk'un hatasıyla ceza sahasında topa sahip olan Erhan'ın şutu kaleci Mele'de kaldı.
25'inci dakikada dakikada Onur'la hızlı hücuma çıkan Akhisarspor'da Cikalleshi'nin pasına Bjarnason'un ceza alanında gelişine sert şutu üstten auta çıktı.
37'nci dakikada Akhisarspor direğe takıldı. Ceza sahasındaki pozisyonda Cikalleshi, topu müsait pozisyondaki Vrsajevic'in önüne çıkardı. Vrsajevic'in aşırtma şutu üst direkte patladı.
42'nci dakikada Akhisarspor, Osmanlı defansının hatasıyla öne geçti. Oğuz'un kaleci Mele'ye vermek istediği topu kapan Erhan, Cikalleshi'yi gördü. Cikalleshi ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.
45+3'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur'un sert şutunde Mele ayaklarıyla golü önledi.
İlk yarı bu skorla bitti.
53'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Beykan'ın kaybettiği topta Tolga'nın sağ çaprazdan ortasını ceza alanında Cikalleshi göğsüyle indirdi, Ergin gelişine sert vurup kaleciyi avladı: 2-0.
61'inci dakikada Cikalleshi'nin şutu Mele'de kaldı.
72'nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Cikalleshi'nin Mehmet'e yaptığı harekette Hakem Onur Özütoprak beyaz noktayı gösterdi. Atışı 73. dakikada Blagojevic gole çevirdi: 2-1.
74'üncü dakikada Akhisarspor üçüncü golü buldu. Çalımlarla ceza sahasına giren Bjarnason topu Erhan'ın önüne çıkardı. Erhan'a kale önünde dokunmak kaldı: 3-1.
85'inci dakikada Cikalleshi'nin şutu direkten döndü.
88'inci dakikada Akhisar defansında Musa Nizam'ın hatasıyla ceza alanına giren Batuhan skoru ilan etti: 3-2.
90+5'inci dakikada Osmanlısporlu Erdem, Akhisar kalecisi yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maç 3-2 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2020-03-08 19:00:05

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