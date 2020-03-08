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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2

İHA

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 32 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti.

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’u 32 mağlup ederek puanını 41’e yükseltti.

Maçtan dakikalar
10. dakikada Todorovic’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.
38. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi, Bjarnason’a pasını verdi. Bjarnason’un şutu üst direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada Uğur’un attığı uzun topta defansın yaptığı hatada araya giren Erhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Cikalleshi’yi gördü. Cikalleshi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 10
45+3. dakikada Tolga’nın defansın arkasına attığı uzun topta ceza sahasına giren Onur, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
53. dakikada Tolga’ın ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi’nin kafayla indirdiği topa Ergin’in gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu. 20
73. dakikada Osmanlıspor’da kazanılan penaltı için topun başına geçen Blagojevic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 21
74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bjarnason, ceza sahasına girip rakiplerinden sıyrıldı. Penaltı noktası üzerine çıkardığı pas ile topla buluşan Erhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 31
84. dakikada Erhan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Onur topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutu direkten döndü.
88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Musa topa kafa vurmayınca seken topu takip eden Batuhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 32

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Yıldırım xx
Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xxx, Cocalic xxx (Musa dk. 70 xx), Uğur xxx, Vrsajevic xxx (Kadir dk. 76 x), Onur xxx, Bjarnason xxx, Rotman xxx, Erhan xxx, Ergin xxx (Muhammet dk. 76 x), Cikalleshi xxx
Yedekler: Milan, Halil, Eray, Aykut, Burhan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Osmanlıspor: Mele x, Ayuk xx, Oğuz x (Erdem dk. 56 x), Mehmet xx, Ali x, Blagojevic xx, Atakan x, Todorovic xx, Halil İbrahim x, Beykan x (Okan dk. 55 x), Mertan x (Batuhan dk. 62 x)
Yedekler: Ahmet, Ali, Tamer, İlhami
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Cikalleshi (dk. 42), Ergin (dk. 53), Erhan (dk. 74) (Akhisarspor), Blagojevic (dk. 73 pen.), Batuhan (dk. 88) (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Erdem (dk. 90+5) (Osmanlıspor)
Sarı kart: Bjarnason, Vrsajevic, Cikalleshi (Akhisarspor) Mehmet, Todorovic (Osmanlıspor)

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