Manisa´da 3,5 büyüklüğünde deprem

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Erdinç ALKAN/MANİSA, (DHA) MANİSA´nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD verilerine göre, saat 23.20´de merkez üssü Manisa´nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi´nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Erdinç ALKAN

2020-03-08 23:40:12



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