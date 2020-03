Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı; sultan çayı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 150 yıllık kafede, eski dönemlerde sultanlara ikram edilen, bitki karışımıyla yapılan 'sultan çayı' özellikle soğuk havalarda rağbet görüyor. 'Sultan çayı'nı tatlandırmak isteyenler ise şeker yerine bal atarak, yudumluyor.

Yunusemre'nin Ayni Ali Mahallesi'ndeki kafenin 3'üncü kuşak işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Osman İşanlar (40), 150 yıldır yapılan 'sultan çayı'nı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. 'Sultan çayı'nın yapımında 14 çeşit bitki kullandıklarını belirten İşanlar, "Bunlar tarçın kabuğu, zencefil, havlıcan, yeni bahar, karanfil, karabiber, ıhlamur, defne yaprağı, kuşburnu, papatya, adaçayı, yasemin, kekik, zerdeçal. Bu malzemeleri bir porselen çaydanlığın içine koyuyor, 2 su bardağı su ilave edip, kömür ateşinde yaklaşık 15 dakika kaynatıyoruz. Tatlandırmak isteyenler için ise şeker yerine bal tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'Sultan çayı'nı içenlerin metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye iyi geldiğini söylediğini anlatan İşanlar, "Sultan çayı'nın yapımı noktasında büyüklerimizden ne gördüysek aynı şekilde burada sürdürüyoruz. Müşterilerimiz bu çayı içince huzur bulduğunu, rahatladığını söylüyor. Tabi sırf Manisa'dan değil il dışından gelenler de çok. Geçmişte Bülent Arınç, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Binali Yıldırım, bazı bakanlarımız da olmak üzere çok sayıda devlet büyüğümüzü burada ağırlayarak bu çaydan ikram edip, içmelerine vesile olduk" dedi.

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT

Kafenin müdavimlerinden olan Fehmi İçer (55) ise "25 yıldır buraya gelip, 'sultan çayı' içeriz. Şifalı bir çaydır. Hemen hemen her gün içiyoruz bu çayı. Kesinlikle lezzeti çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bekir Kıran (26) da "Muş'tan buraya ailemi ziyaret etmeye geldim. Bu şifalı çayı daha önceden duymuştuk. İçinde 14 çeşit bitkinin olduğunu biliyoruz. Her kış geldiğimiz de illaki buraya gelip çayımızı içiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-03-09



