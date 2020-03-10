Salihlili karateciler, Çanakkale Şehitleri için mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Salihlili karateciler, Çanakkale Şehitleri için mücadele etti

İHA

Salihli Belediyespor Karate Takımı, 10 sporcu ile mücadele ettiği 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası İller Arası Karate Şampiyonasında 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihlili karateciler, Çanakkale Şehitleri için mücadele etti

Salihli Belediyespor Karate Takımı, 10 sporcu ile mücadele ettiği 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası İller Arası Karate Şampiyonasında 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla İller Arası Karate Şampiyonası düzenlendi. Salihli Belediyespor Karate Takımı, antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde katıldığı turnuvada kata ve kumite kategorilerinde elde ettiği derecelerle madalyaları topladı. Turnuvada, Helin Yılmaz, Esma Hilal Tercan, Firdevs Naz Ülken, Döne Yılmaz ve Şeymatuğ Oylu gümüş madalyanın sahibi olurken Zeynep Sude Tercan, Döne Yılmaz, Esin Yılmaz, Zeynep Metin ve İrem Yılmaz bronz madalya kazandı.
Madalya kazanan Belediyesporlu Karatecileri kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Kuzey yarım kürenin ilk kirazları çiçek açtı Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının gerçekleştirildiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde erkenci kiraz ağaçlarının bulunduğu bahçeler beyaza büründü Nisan ayının 15’inde ilk kiraz hasadının yapılması bekleniyor
YEREL HABERLER (Özel) Kuzey yarım kürenin ilk kirazları çiçek ...
Başkan Özkasap Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Özkasap Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını ...
Süslü pastaları, geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Süslü pastaları, geçim kaynağı oldu
Akhisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akhisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Emniyet kemerinin önemini tepetaklak olunca anladılar
YEREL HABERLER Emniyet kemerinin önemini tepetaklak olunca anladılar
Akhisar’da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akhisar’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi ...
Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı
YEREL HABERLER Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı
(Görüntülü) Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya ...
Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı
Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı
YEREL HABERLER Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı
Akhisarlı velilere yeni sınav sistemi anlatıldı
YEREL HABERLER Akhisarlı velilere yeni sınav sistemi anlatıldı
Yaralı bulunan doğana tedavi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan doğana tedavi
Şehzadeler’in kadınları kürsüye ambargo koydu
YEREL HABERLER Şehzadeler’in kadınları kürsüye ambargo koydu
Yaralı Doğan’ın yardımına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Yaralı Doğan’ın yardımına itfaiye yetişti
Seneye 1. sınıfa başlayacakları okulu tanıdılar
YEREL HABERLER Seneye 1. sınıfa başlayacakları okulu tanıdılar
Başkan Akın kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Akın kadınları unutmadı
Doğduğundan beridir at arabasıyla kağıt topluyor
YEREL HABERLER Doğduğundan beridir at arabasıyla kağıt topluyor
Manisa’da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele ...
Judocular Balıkesir’den 10 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Judocular Balıkesir’den 10 madalya ile döndü
Polisin uyarısına rağmen kaçtı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin uyarısına rağmen kaçtı, otomobilinden ...
'Menyeli sporcu öğrenciler' voleybolcularla buluştu
YEREL HABERLER 'Menyeli sporcu öğrenciler' voleybolcularla buluştu
Eğitim-Bir-Sen, meslek kanununun çıkmasını istiyor
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen, meslek kanununun çıkmasını istiyor
(Görüntülü) Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı Sultan çayı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X