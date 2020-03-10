Topçuasım’da 400 kursiyer kurslardan faydalanıyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Yunusemre Belediyesi Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören 400 kursiyer; dikişten ahşap boyamaya, takı tasarımından, Kur’anı Kerim okumaya kadar pek çok branşta kurs görüyor.

Yunusemre Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları yoğun ilgi görüyor. Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında yaklaşık 400 kursiyer eğitim görüyor. Dikiş, ahşap boyama, takı tasarımı, pilates, bilgisayar, Kur’anı Kerim okuma, çeyiz işleri, iğne oyası ve örgü kursu gören kadın kursiyerler hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kendileri kurs görürken çocukları da oyun odasında eğlenceli vakit geçiren kadın kursiyerler kursların oldukça faydalı geçtiğini belirtirken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.