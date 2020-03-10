Manisa FK’da Tarsus maçı hazırlıkları başladı

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TFF 2. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, ligin 28. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına bugün gerçekleşen antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28. hafta mücadelesinde pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar bugün gerçekleşen antrenmanla başladı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve aerobik dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman 9’a 9 kaleli oyun ve stertching ile sona erdi.

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