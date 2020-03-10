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Yunusemre’de yüzme kursları devam ediyor

İHA

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik düzenlediği yüzme kursunda altıncı etap akşam dönemi başlıyor.

Yunusemre’de yüzme kursları devam ediyor

Yunusemre Belediyespor’un kadınlara yönelik düzenlediği yüzme kursunda altıncı etap akşam dönemi başlıyor.
Yunusemre Belediyespor’un kadınlara yönelik gerçekleştirdiği yüzme kursunda altıncı etap 13 Mart Cuma günü başlıyor. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda çarşamba ve cuma günleri 20.3022.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslar için kayıtların sürdüğü öğrenilirken, kurs hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne de başvuruda bulunabileceği açıklandı.

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