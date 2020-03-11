Jandarma firari 2 FETÖ üyesini yakaladı Adli makamlara sevk edilen 2 firari tutuklandı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan 2 şahıs, jandarma tarafından Kırkağaç'ın Bakır ve Güvendik mahallelerinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır ve Güvendik mahallelerinde haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)' suçundan yakalama kararı bulunan 2 örgüt üyesi, Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.