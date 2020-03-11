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Yabancı öğrenciler Manisa Ticaret Borsasının misafiri oldu

İHA

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Kültürel Farklılıklarımız Zenginliğimizdir' ABErasmus+Projesi kapsamında Polonya ve Romanyalı öğrenciler Manisa'ya geldi.

Yabancı öğrenciler Manisa Ticaret Borsasının misafiri oldu

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ‘Kültürel Farklılıklarımız Zenginliğimizdir’ ABErasmus+Projesi kapsamında Polonya ve Romanyalı öğrenciler Manisa’ya geldi.
Manisa’da başarılarıyla adından sıkça söz ettiren okulu Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, yürüttüğü Erasmus projeleri ile yine gündeme geldi. “Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Bir KöprüMacaristan”, “Yaygın Kültürümüzü Film Vasıtasıyla Öğreninİtalya”, “Demokrasi: Antik Dönemden Günümüze Bir Yolculukİtalya” projeleri de bulunan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi ekibi; ilk etkinliğini Portekiz’de gerçekleştirdiği ve Uluslararası adı “Our Cultural Differences Are Wealth Of Humanity” olan “Kültürel Farklılıklarımız Zenginliğimizdir” projesinin ikinci aşamasını, Polonya ve Romanyalı öğrencileri misafir ederek Manisa’da gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Manisa’ya gelen öğrenciler Manisa Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Manisa Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan tanışma, kültürel paylaşım ve Manisa’nın tanıtımı etkinliğinde, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı, meclis üyeleri Serkan Tok ve Kenan Unat, Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kurban, Erasmus Projelerinden Sorumlu Öğretmenler Samet Güleryüz, Pınar Aydeniz ve Döne Böyükyorulmaz da yer alırken, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve meclis üyeleri, yabancı heyet öğretmenleri Monica Borkowska, Bozena Wojciechowsk, Popescu Radica Mariana ve Filip Roxana da günün anısına sembolik hediyeler sundular.
Programın amacına ilişkin konuşmalar, kültür ve üretim değerlerimize dair tanıtım diyaloğu bölümlerinin ardından, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilen “Manisa Tanıtım Filmi”nin de izlendiği programda ayrıca jimnastik dalında ulusal ve uluslararası pek çok derece elde eden Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri Selin Sürüm, Seran Solak ve Okan Arsan’a da başarı plaketleri takdim edildi.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise proje öğrencilerine; Manisa Ticaret Borsasının çalışmaları, pek çok ülkeye gıda arzı sağlayan üye işletmelerin faaliyetleri, dostluk köprüsü kurulan okulun isminde nasıl yer aldıkları ve heyetin ziyareti ile bağlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgiler verdi. Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi üreticilerimizin yoğun emekleri ve üye işletmelerimizin ticari faaliyetleri neticesinde oluşan kaynağın borsamız tarafından eğitim yatırımına dönüştürülmesiyle hayata geçmiştir. Gelecekte de başarılı öğrencileri ile sürekli gurur kaynağımız olacağına inandığımız Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, en çok kıymet verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Çünkü; ekonomi konularının yanı sıra, tüm kültür, eğitim ve bunlara dair proje alanlarında, Manisa’nın beşeri olarak güçlenmesini de gözetiyoruz. Bizlerin ve temsil ettiğimiz özel sektör camiasının tek isteği okulumuzda insanlığa faydalı, kültür değerlerimizi yaşatırken dünya vatandaşlığına da entegre olmuş bireylerin yetişmesidir. Sizlere Dünya’ya yeni umutlar kazandıracak çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Nesilden nesile aktaracağınız sağlık, mutluluk ve dostluk dolu hayatlar diliyorum. Kültürel farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bizleri insan yapan ortak değerimizdir”
Heyet adına konuşan proje öğretmenlerinden Monica Borkowska da misafirperverlikleri için Manisa Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin çok başarılı bir eğitim kurumu olduğunun altını çizen Monica Borkowska, Türkiye ile proje ortaklığı yaptıkları için memnuniyet duyduklarını, çok değerli anılar ve dostluklar ile Ülkelerine döneceklerini belirtti. Toplu fotoğraflarının çekilmesi ve üzüm şırası ikramı ile tamamlanan program sonrasında ise proje kapsamında Manisa’ya gelen heyete, Yeni Han’da kentin bir diğer simgesi olan Manisa Kebabı ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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