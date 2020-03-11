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Yunuskent'te yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor

İHA

Manisa'nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 Konutluk Yunuskent projesinin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci 12 Mart Perşembe günü başlıyor.

Yunuskent'te yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor

Manisa’nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 Konutluk Yunuskent projesinin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci 12 Mart Perşembe günü başlıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin ülkenin en prestijli projeleri arasında gösterdiği, Manisa’da konut sıkıntısını büyük oranda ortadan kaldıracak 5 bin 500 konutluk toplu konut projesinin yaklaşık bin 500 konuttan oluşan 2. etabında, asil hak sahipleri sözleşme süreci tamamlandı. Hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 80’i sözleşme imzalarken; sözleşme imzalanmayan 233 adet 3+1, 74 adet 2+1 konut için yedek hak sahipleriyle görüşmeler 12 Mart Perşembe günü başlıyor. 12 – 20 Mart tarihleri arasında 3+1, 23 26 Mart’ta ise 2+1 konut için yedeklerle sözleşme imzalanacak. Yedek hak sahipleri Halk Bankası Mesir Şubesi’ne giderek sözleşme imzalayacak. Hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, 3+1 ve 2+1 için vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tarihçeli ikametgah, 2+1 için ailenin tümünün gelir durumlarını gösteren belge, başka birinin işlemleri yapması durumunda noterden onaylı vekâletname, hak sahibinin vefatı durumunda ise varislerin veraset ilamıyla banka şubesine başvuruda bulunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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