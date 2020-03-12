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Vali Deniz, geleceğin bilim insanlarını ödüllendirdi

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Vali Ahmet Deniz tarafından ödüllendirildi.

Vali Deniz, geleceğin bilim insanlarını ödüllendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Vali Ahmet Deniz tarafından ödüllendirildi.
TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve öğretmenleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri kutlayan Vali Deniz, akademik başarının eğitimin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Akademik başarının yanına sanatı, sporu ve edebiyatı da koyarak akıl ve kalbi buluşturmayı amaçladıklarını belirten Vali Deniz, “Çocuklarımız Cumhuriyetimizin geleceği. Çocuklarımızın, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olması, bilgiyi yorumlayarak geleceğe yön veren, akıllarının yanına kalplerini de koyan iyi birer birey olarak yetişmeleri önceliğimiz. Bu kapsamda MANEP 2023 projelerimizi hayata geçirdik. Bu projelerle, bugün burada ailelerinin ve öğretmenlerinin de desteği ile önemli başarılara imza atan çocuklarımızın sayısını artırarak, öncelikle ülkemize sonrasında da insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Eğitimcilerimizin ve ailelerin özverisi, toplumun desteği ile bunu başarabilecek her türlü imkana sahibiz. Yeter ki inanarak çalışalım” diye konuştu.
Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Ahmet Deniz, öğretmenlere de kitap hediye etti.

Dereceye giren öğrenciler
Manisa Fen Lisesi öğrencisi Atakan Yaşar, TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Bilgisayar kategorisinden altın madalya, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Mesut Melih Akpınar, TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Bilgisayar kategorisinde gümüş madalya, Halil Kale Fen Lisesi öğrencisi Miraç Kerem Maden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Fizik kategorisinde bronz madalya, Halil Kale Fen Lisesi öğrencisi Emir Vargör, TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Matematik kategorisinde bronz madalya, Salihli Ahmet Yesevi MTAL öğrencisi Emrah Solak, Çevre Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi ikincilik ödülü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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