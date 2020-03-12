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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlandı

İHA

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlandı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa’nın Salihli, Selendi ve Kula ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Manisa'nın Salihli, Selendi ve Kula ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

Salihli'deki törenler
12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Salihli Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Ebru Coşkun yaptı.
İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında ilkokullarda 1. Tuğba Uludoğan, 2. Eda Doğa Keman, 3. Nesrin Kozan, ortaokullarda 1. Ela Zengin, 2. Merve Alkan, 3. Nursima Özkaya, liselerde 1. Suat Kocatürk, 2. Ali Efe Yeşil, 3. İrem Nur Boylu, Resim dalında 1. Ennur Melek Özkurt, 2. Sevval Kılıç, 3. Tuğba Uludoğan, Şiir dalında 1. Hanzade Köroğlu, 2. Kadir Kağan Bingöl, 3. Gülcihan Nisa Kar, Kompozisyon dalında 1. Hayrunisa Özdamar, 2. İsmail Sevim, 3. Büşra Yasa oldu. Öğrencilerin ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Selendi'deki tören
Manisa’nın Selendi ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Milletin Sesi Mehmet Akif'i anma töreni Selendi Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Fatih Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni Fadime Tutar yaptı.
Selendi'deki tören, ilçede genelinde düzenlenen İstiklal Marşını en iyi okuyan ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini en iyi okuyan öğrencilere Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri tarafından hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi. Programa Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kula'daki tören
Manisa'nın Kula ilçesinde de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı. Kula Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu tarafından Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program büyük beğeni topladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Duru’nun konuşmasının ardından törende öğrencilerin okuduğu şiirler ve öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu ayakta alkışlandı. Daha sonra ‘Değerli zamanlar’ projesindeki müzik öğrencileri, mahalli sanatçı Sami Dinç eşliğinde türküler seslendirdi. Zaman zaman duygulu anların yaşandığı program, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı münasebetiyle düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, okul müdürleri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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