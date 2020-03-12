Salihli’de korona virüs önlemi

Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle kamusal alanlarda virüs ve bakterilere karşı ilaçlama yaparak yeni tip korona virüse karşı önlem alıyor.

Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu Kurşunlu Kaplıcaları, Masal Ormanı Parkı, Atatürk Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, pazar yerleri, park ve bahçeler, mezbaha, hayvan pazarı ve barınağı, halk otobüsleri, okullar, camiler, otogar, istasyon, kamyon garajı, otobüs durakları ile sosyal alanlar gibi toplumsal kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, vatandaşları da halk sağlığı açısından toplu yaşanılan yerler ile ortak kullanım alanlarında temizlik ve el hijyenine dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Sağlık ekiplerimizle istişare ederek toplu kullanılan kamusal alanlarda, park ve bahçelerde, okullarda, sosyal tesislerde, belediye hizmet binası ve kamu kurumlarında, halk otobüslerinde ve kapalı alanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Halkımız bu konuyla ilgili hassasiyetini muhafaza ederek kendi önlemini mutlaka almalıdır. Bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar” diye konuştu.

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