Apartmanın elektrik trafosunda yangın

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Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi

Şehitler Mahallesi 719 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın elektrik panosunda, saat 13.00 sıralarında, patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Patlama sonrası evlerinden korkuyla sokağa çıkan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-03-12 16:36:33



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