Manisa Şehir Hastanesinde Cerrahi Onkoloji Kliniğinde bir ilk

Manisa Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Cerrahi Onkoloji Hekimi Op. Dr. Hayrullah Yıldırım tarafından ilk defa bir kolon kanseri tanılı hastadan 8 santimlik kitle çıkarılarak, karın bölgesindeki lenf nodları temizlendi.

Manisa Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde "Low Anterior Rezeksiyon Pelvik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu Ameliyatı" başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 ay önce Manisa Şehir Hastanesinde göreve başladığını ifade Cerrahi Onkoloji Hekimi Op. Dr. Hayrullah Yıldırım, "Hasta karında şişme, kabızlık şikayetleriyle Cerrahi Onkoloji Polikliniğine başvurdu. 63 yaşındaki hasta Mehmet Dündar’ın yapılan tetkiklerinde kalın barsağında 8 santimlik kitle ve kitlenin karın içerisinde yaygın lenf nodu tutulumuyla beraber olduğu görüldü. Hastaya hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verildi. Ameliyat olması gerektiği anlatıldı. Hastanın cerrahi müdahalesi Gastroenterolojik Cerrahi Hekimi Op. Dr. Cihan Aydın ile birlikte gerçekleştirildi. 8 santimlik kitlesi çıkarılarak karın içerisindeki odaklar temizlendi. Hasta sağlığına kavuşturularak taburcu edildi. Kolon kanserinin güncel tedavisinde sadece kitleyi çıkarmak değil, kitlenin komşuluğundaki ve karın içerisindeki diğer bölgelerdeki lenf nodlarının temizlenmesi önem kazanmıştır’’ dedi.

Hasta Mehmet Dündar ise "Yaklaşık 4 aydır karnımda ağrı, şişlik şikayetlerim vardı. Hastaneye geldim, cerrahi onkolojiye gitmemi söylediler. Doktorum Hayrullah beyi buldum. Beni muayene etti. Sonra ameliyat olmam gerektiğini anlattı, kabul ettim. Doktorum başarılı bir şekilde ameliyatımı gerçekleştirdi. Allah razı olsun doktorumdan, Manisa Şehir Hastanesi çalışanlarından, hizmetlerinden’’ diye konuştu.

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