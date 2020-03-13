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Manisa’da korona virüs tedbirleri artırıldı

İHA

Manisa'da korona virüsü karşı tedbirler artırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs (Covid19) ve bakterilere karşı 17 ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ederken, Şehzadeler Belediyesi önümüzdeki 3 aylık süreçte tüm sosyal ve kültürel etkinlikleri iptal ettiğini açıkladı. Servis araçlarının da dezenfekte edildiği Manisa'da Büyükşehir Belediyesspor'un kış spor okullarının da 2 hafta boyunca ertelendiği duyuruldu.

Manisa’da korona virüs tedbirleri artırıldı

Manisa’da korona virüsü karşı tedbirler artırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs (Covid19) ve bakterilere karşı 17 ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ederken, Şehzadeler Belediyesi önümüzdeki 3 aylık süreçte tüm sosyal ve kültürel etkinlikleri iptal ettiğini açıkladı. Servis araçlarının da dezenfekte edildiği Manisa’da Büyükşehir Belediyesspor'un kış spor okullarının da 2 hafta boyunca ertelendiği duyuruldu.
Manisa’da korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bir taraftan belediyeler bir taraftan da özel sektör virüse karşı tedbirlerini artırırken kültürel ve sosyal etkinlere de iptal edildi.

Büyükşehir 17 ilçede çalışıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, koronavirüse (Covid19) karşı Manisa genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler virüs ve bakterilere karşı dezenfekte çalışmalarına çocuk oyun parklarında devam etti. Ekipler, bütün oyun gruplarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Dezenfekte çalışmaları yakından takip eden Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 hafta önce toplu taşıma araçlarımızda dezenfekte çalışmalarına başlamıştık. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra bu vakanın artık ülkemizde de görülmesiyle birlikte biz çalışmalarımıza hız kazandırdık. Şu anda tüm ekiplerimiz 17 ilçemizde 7/24 çalışıyorlar. Vatandaşlarımız panik yapmamalı, gerekli temizliklerini, hijyenlerini sağlamalıdır. Her alanın dezenfekte konusunda da zaten vatandaşlarımız bizim programımızda olan yerleri istedikleri için, biz de kendilerine belli bir program dahilinde devam ettiğini ve devam edeceğini söylemekteyiz.” dedi.

Manisa'da virüse karşı 80 servis aracı dezenfekte edildi
Manisa'da okul ve personel taşımacılığı yapan servis araçları da dezenfekte edildi. Manisa'da her gün binlerce öğrenci ve işçiyi taşıyan Aydoğan Turizm ve Elit Turizm'e ait 80 servis aracı sabahın erken saatlerinden itibaren dezenfekte edildi. Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti. Servis şoförleri de dezenfekte işlemlerini dikkatli bir şekilde inceledi.

Şehzadeler Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs’e (Kovid19) karşı, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı. Önümüzdeki üç ay boyunca kültürel ve sanatsal etkinlikleri iptal ettiklerini açıklayan Başkan Çelik, belediyeye ait binalarda ve halka açık alanlarda dezenfekte çalışması yapacaklarını duyurdu. Başkan Çelik’in açıklamalarının ardından ilk uygulamalar başladı.
Şehzadeler sınırları içinde dezenfekte çalışmalarına hız vereceklerini açıklayan Başkan Çelik, “Çöp konteynerlerinde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarımızı hızlandıracağız. İlçemizdeki toplu kullanım alanları, ibadethaneler, okullar, kalabalık cadde ve mekanlar, insan trafiğinin yoğun olduğu yerler, parklarımızdaki çocuk oyun grupları ve spor aletleri büyük bir titizlikle dezenfekte edilecek. Şehzadeler Belediyesi hizmet binası ve diğer sosyal tesislerimiz dezenfekte edilecek ve binalarımızın girişlerine vatandaşlarımızın da kullanabilmeleri için dezenfekte malzemeleri konulacak.” şeklinde konuştu.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler iptal edildi
Şehzadeler Belediyesi’nin mart, nisan ve mayıs aylarında yapmayı planladığı kültürel ve sanatsal etkinliklerin de iptal edildiğini açıklayan Başkan Çelik, “Geniş kitleler ile yapılan etkinliklerin olası bir salgın riskini artırabileceği gerçeğinden hareketle, etkinliklerimizi havaların ısınacağı yaz aylarına kadar iptal etme kararı aldık.” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan virüsün Türkiye için ciddi bir tehdit olmadığına dikkat çeken Başkan Çelik, “Devletimiz, hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımız gerekli tedbirleri önceden aldıkları için diğer ülkelerde salgına dönüşen virüs, çok şükür ki bizde sadece yurtdışından gelen bir vatandaşımızda tespit edilmiş ve o da gerekli tedavi sürecine ivedilikle alınmıştır. Halkımızın endişelenmesini, panik yapmasını gerektirecek bir durum çok şükür ki söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığımız virüsün ülkemiz için bir salgına dönüşmemesi için yapılması gerekenleri açıklamış, alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Şehzadeler Belediyesi olarak bizler de tedbirlerimizi alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kış Spor Okulları 2 hafta tatil edildi
Cumhurbaşkanlığı makamınca gerçekleştirilen Korona Virüs’e (Kovid19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere ek olarak; Manisa Büyükşehir Belediyespor da virüse karşı etkin ve tedbirli olunması amacıyla hafta sonu gerçekleştirilen Kış Spor Okulları eğitimine iki hafta ara verdi.
Korona virüsle mücadele edilmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor da, çocuklarımızın bu süreçten etkilenmemesi amacıyla kış spor okullarına iki hafta ara verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetiminden yapılan açıklamada, yeni dönem kurs kayıtları hakkında ileri tarihte bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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