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Camilerde korona virüs tedbiri

İHA

Korona virüs vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından kılınan ilk cuma namazına Manisa'daki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle yaşlıların çoğunlukta olduğu cemaatten bazıları tedbir amaçlı maskelerle namaza geldi.

Camilerde korona virüs tedbiri

Korona virüs vakasının Türkiye’de de görülmesinin ardından kılınan ilk cuma namazına Manisa’daki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle yaşlıların çoğunlukta olduğu cemaatten bazıları tedbir amaçlı maskelerle namaza geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun, korona virüs önlemleri çerçevesinde cuma namazıyla ilgili olarak, ‘Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir’ açıklamasına rağmen Manisa'da özellikle yaşlı vatandaşlar Cuma Namazı için camileri doldurdu. Camide yer bulamayanlar namazlarını bahçede kıldı. Bazı vatandaşlar maska takarken, bazıları ise yanlarında kolonya getirdi. Özellikle yoğunluk yaşanan büyük ve tarihi camilerde namaz önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle ilaçlamalar yapıldı. Camilerde ortak kullanılan tespihler kaldırılırken, tarihi Hatuniye Camiinin camlarına korona virüse karşı uyulacak 14 kuralı içeren bilgilendirme afişleri asıldı.
Bazı vatandaşların korona virüse karşı önlem amaçlı olarak maske taktığı görüldü. Cuma hutbesinde de temizliğe önem verilmesi tavsiye edildi. Hatuniye Cami İmam Hatibi Hayrettin Çoban, “Toplu ibadet alanı olan camilerimizde gerekli önlemler alınmakta. Cuma nedeniyle camimizin içi ve dışı ilaçlandı. Bizler de gerekli temizliğimizi yaptık, hijyenik bir ortam oluşturduk. Her şeye rağmen ülke genelinde alınan tedbirlere uymak ve uyanık olmak zorundayız. Rehavete kapılmamalıyız, toplu ibadetlerin yapıldığı camilerde daha dikkatli olunmalı.” diye konuştu.

Camiler Cuma Namazı öncesi dezenfekte edildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı öncesinde il genelinde bulunan camilerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüse (Covid19) karşı Manisa genelinde dezenfeksiyon uygulamalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, cuma namazı öncesinde de 17 ilçedeki camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Tüm alanlarda olduğu gibi camilerdeki dezenfeksiyon işleminin de aralıksız devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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