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Akhisar ve Soma OSB’leri Vali Deniz başkanlığında toplandı

İHA

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı ve Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında yapıldı.

Akhisar ve Soma OSB’leri Vali Deniz başkanlığında toplandı

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı ve Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında yapıldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet ve Soma OSB Müteşebbis Heyet toplantıları gerçekleştirildi.

Akhisar’daki toplantı
Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Akhisar Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, altyapı için hazırlanan projeler ve atık su arıtma tesisi projesinin durumu değerlendirilirken, denetim kurulunun 2019 yılı 4. ara dönem ile 2019 yılı faaliyet raporu da görüşüldü. Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve müteşebbis heyet üyelerinin katıldığı toplantı, üyelerin dilek ve temennilerini ifade etmesiyle sona erdi. Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılan Vali Ahmet Deniz, toplantı sonrasında Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu da ziyaret etti.

Soma’daki toplantı
Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ahmet Deniz Bakanlığında, Soma Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı. Soma Organize Sanayi Bölgesi alt yapı proje çalışmalarının hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılı 4. dönem ara raporu ile 2019 yılı faaliyet raporları değerlendirildi. Dilek ve temennilerin belirtilmesi ile son bulan toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkan Vekili Hüseyin Gündoğan ve OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı. Vali Ahmet Deniz, Soma OSB Toplantısı sonrasında Kaymakam Ahmet Altıntaş’ı da makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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