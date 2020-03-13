İzmir'den çalınan motosiklet, Manisa'da hastane otoparkında bulundu



Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) İZMİR'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu Manisa Şehir Hastanesi'nin otoparkında bulundu. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli 'Yunus' timleri, açık ve kapalı otoparklarda rutin kontrol yaptı. Ekipler, Manisa Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkında, park halindeki plakasız motosikletten şüphelendi. Motosikletin şasi numarasını kontrol eden ekipler, İzmir'in Torbalı ilçesinden 23 Temmuz'da çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrası motosiklet otoparka çekildi. Motosikleti kim ya da kimlerin çaldığının belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-03-13 16:53:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.