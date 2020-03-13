(Görüntülü) Çalıntı motosiklet hastane otoparkında bulundu

İZMİR'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalınan bir motosiklet, Manisa Şehir Hastanesi'nin otoparkında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, açık ve kapalı otoparklarda rutin kontrol yaptı. Ekipler, Manisa Şehir Hastanesi kapalı otoparkı içerisinde, park halindeki plakasız bir motosikletten şüphelendi. Motosikletin şase numarasını kontrol eden ekipler, aracın İzmir'in Torbalı ilçesinden 23 Temmuz'da çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrasında motosiklet otoparka çekildi. Motosikleti kimin çaldığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa

2020-03-13 17:38:56



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