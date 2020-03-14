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Manisa’da kaçak definecilere drone ile suçüstü Drone tespit etti, suçüstü yakalandılar İş makinesiyle kaçak kazı yapanları, drone suçüstü yakaladı

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.

Manisa’da kaçak definecilere drone ile suçüstü Drone tespit etti, suçüstü yakalandılar İş makinesiyle kaçak kazı yapanları, drone suçüstü yakaladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkisindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeyi drone ile tarayan JASAT ekipleri, iş makinesi ile kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü.’yü (60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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