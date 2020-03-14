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Akhisar Belediyesi koronavirüse karşı mücadeleye devam ediyor

İHA

Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm tesislerde koronavirüs önleme çalışmalarına devam ediyor.

Akhisar Belediyesi koronavirüse karşı mücadeleye devam ediyor

Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm tesislerde koronavirüs önleme çalışmalarına devam ediyor.
Dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Akhisar Belediyesi, toplum sağlığı için vatandaşların yoğun olarak kullandığı Akhisar Belediyesi Ana Hizmet Binası, Spor Toto Akhisar Belediyesi Stadyumu, düğün salonları, gölet doğal yaşam alanı, ilköğretim okulları, Pazar yerleri, çocuk oyun parkları özel ilaçlar ve dezenfekte ürünleri ile ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Öte yandan vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında Akhisar’daki çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte aracı ile temizliyor.
Toplum sağlığına büyük önem veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyeye ait tüm tesislerde vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı hizmet alabilmesi için kent genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Başkan Dutlulu, “Akhisar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ortak yaşam alanlarında ve yoğun olarak kullanılan tesislerimizde olası salgın hastalıklara ve virüslere karşı başlattığımız dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Koronavirüse karşı halkımızın sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Fakat salgın hastalıklardan korunmak için vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Lütfen genel hijyen kurallarına uyalım. Ellerimizi sürekli yıkayalım ve gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için herkese şimdiden teşekkür ederim” dedi.
Belediye Başkanı Besim Dutlulu, koronavirüsün yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın dezavantajlı grup olarak nitelendirdiği belediye personeline de 12 gün süreyle izin verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs’ün yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında; engelliler, hamileler, yasal süt izni kullananlar, yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın dezavantajlı grup olarak belirlediği belediye personelimiz, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 12 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır”
Akhisar’daki çocukları salgın hastalık riskine karşı korumak amacıyla belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başkan Dutlulu, ilköğretim okullarında ve çocuk oyun parklarında da özel ilaçlar ve dezenfekte ürünleri ile ilaçlama çalışmasını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Dutlulu, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.
Akhisar’da bulunan ve halkın sıklıkla kullandığı Çarşamba Pazarı, Cuma Pazarı ve Pazar Pazarı alanlarında dezenfekte çalışması yapan Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri her zamanki temizlik çalışmalarına ilave olarak başlattığı kapsamlı dezenfekte çalışmalarıyla halk sağlığı için çalışırken, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Denetimlerinde, ürünlerde fiyat artışı olup olmadığı denetlenirken işletmecilere de hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Akhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada halk sağlığı ve usulsüz fiyat artışlarını önlemek için denetimlerin sürekli devam edeceği ve usulsüz fiyat artışı yapan işletmelere cezai işlem yapılacağı belirtildi.

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